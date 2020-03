McLaren desiste do GP da Austrália após funcionário testar positivo para coronavírus

A equipe informou que um de seus funcionários "agora entrará em um período de quarentena" e disse que "está cooperando com as autoridades locais relevantes para auxiliar suas investigações e análises" edit

247 - A equipe McLaren anunciou que não participará da primeira etapa do Mundial de Fórmula 1, em Melbourne, na Austrália, depois que um de seus funcionários testou positivo para coronavírus. Outros quatro integrantes da equipe ficaram isolados com suspeita de terem contraído a doença, mas os testes deram negativo. Por enquanto, a corrida deste domingo está confirmada. O primeiro treino livre para o GP da Austrália está programado para as 22h (de Brasília) desta quinta-feira (12), com transmissão ao vivo do SporTV 2.

"A equipe se preparou para essa eventualidade e possui suporte contínuo para o funcionário, que agora entrará em um período de quarentena. A equipe está cooperando com as autoridades locais relevantes para auxiliar suas investigações e análises", afirmou a McLaren no Twitter.

"Zak Brown, CEO da McLaren Racing e Andreas Seidl, diretor da equipe da McLaren F1, informaram a F1 e a FIA da decisão esta noite. A decisão foi tomada com base no dever de cuidar não apenas da McLaren F1, funcionários e parceiros, mas também dos concorrentes das equipes, fãs da F1 e partes interessadas mais amplas da F1", acrescentou.