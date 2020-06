MEC autoriza aulas a distância até o fim do ano para ensino superior

A autorização do Ministério da Educação valerá até 31 de dezembro. "Não imaginávamos que a pandemia fosse durar tanto", disse Marcio Coelho, diretor de política regulatória da Seres - Secretaria de Regulação e Supervisão de Ensino Superior do MEC edit

247 - O governo federal informou que autorizou instituições de ensino superior a continuarem com ensino à distância até 31 de dezembro. Antes havia somente um decreto autorizando as aulas virtuais até meados do ano.

"Não imaginávamos que a pandemia fosse durar tanto. Então, ao invés de publicar um decreto todo mês, decidimos prorrogar até 31 de dezembro", disse Marcio Coelho, diretor de política regulatória da Seres - Secretaria de Regulação e Supervisão de Ensino Superior do Ministério da Educação, durante live promovida pela Associação das Mantenedoras do Ensino Superior (Abmes), que acontece nesta terça-feira (16). O relato foi publicado no jornal Valor Econômico.

A informação foi confirmada pelo presidente da Associação das Mantenedoras de Ensino Superior (Abmes), Celso Niskier. "A Seres [Secretaria de Regulação e Supervisão de Ensino Superior] está nos dando liberdade para definir como serão os estágios virtuais, mas as instituições de ensino precisam fazer isso com responsabilidade", disse.

De acordo com a plataforma Worldometers, que disponibiliza dados sobre a Covid-19 em nível global, o Brasil ocupa a segunda posição no ranking de confirmações (929 mil) e mortes (45,4 mil) por coronavírus.

