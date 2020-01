MEC violou proibição judicial e divulgou lista do Sisu para aprovados em medicina pela manhã

A liberação judicial só ocorreu às 18h30, mas o MEC divulgou pela manhã a lista de com aprovados em medicina na UFPE (Universidade Federal de Pernambuco). A divulgação estava suspensa por ordem do Tribunal Regional Federal da 3ª Região (São Paulo). MEC chegou a dizer que as notas divulgadas "não representavam o resultado oficial" edit

A reportagem do portal Uol destaca lembra qe "pela manhã, o MEC havia informado à reportagem que as listas do Sisu puderam ser visualizadas 'por alguns minutos', mas 'não representavam o resultado oficial'. 'Em razão de decisão judicial, a divulgação do resultado final continua suspensa', disse o ministério. A pasta não respondeu com clareza se houve falha no sistema ou vazamentos de outros dados."

A matéria ainda informa que "além da lista da UFPE, nas redes sociais, candidatos relataram ter acessado a relação de convocados para outras universidades, como a UFMG (Universidade Federal de Minas Gerais). Pelas imagens, não foi possível comprovar se as listas são dos cursos citados. Os prints, no entanto, eram do novo sistema do Sisu, inaugurado neste ano."