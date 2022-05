Médico é alvo de investigação por divulgar nas redes relações com pacientes dentro de consultório

Apoie o 247

Metrópoles- O Conselho Regional de Medicina (CRM-DF) investiga um médico que atua no Distrito Federal por supostamente fazer sexo com pacientes e até colegas de profissão nas dependências de uma clínica em que atendia. As cenas explícitas são corriqueiramente publicadas pelo profissional de saúde em uma conta que mantém no Twitter.

Identificado como Lino Neves – autodenominado “PeludoAN” (abreviação para Asa Norte, bairro de classe média alta de Brasília) –, o infectologista registra as relações sexuais, seja por foto ou vídeo e compartilha o conteúdo pornográfico no perfil, com legendas.

Durante as filmagens, Neves faz uso de jaleco e o estetoscópio. Todo o aparato é utilizado para garantir que as cenas foram feitas no local de trabalho, no decorrer do plantão.

