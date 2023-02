Médico que perdeu pacientes em decorrência da Covid se revolta com foto de Quaquá abraçando Pazuello

Apoie o 247

247 - O médico Bruno Gino fez desabafo nas redes sociais, revoltado com a imagem do vice-presidente nacional do PT Quaquá, abraçado com o ex-ministro da Saúde e agora deputado federal Eduardo Pazuello.

“Sou MUITO GRATO ao Lula e ao PT pelas oportunidades de estudar e me tornar médico no interior do Nordeste. Mas essa foto do Vice-Presidente do Partido me destruiu… em 2020/2021 assinei de 2 a 3 Atestados de Óbito TODA SEMANA em UTI de COVID!! Meus pacientes foram desrespeitado”, desabafou o profissional.

Vale destacar que a CPI da Covid provou a completa negligência de Pazuello na aquisição de vacinas, apologia a cloroquina para o eficaz controle do vírus, além de ignorar os doentes nos leitos, gerando, por exemplo, a crise de oxigênio em Manaus, que chocou o mundo.

