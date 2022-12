Mega da Virada: última semana para fazer apostas começa neste sábado; prêmio estimado é de R$ 450 milhões

Apoie o 247

247 - A última semana para as apostas da Mega da Virada de 2022 começa neste sábado (24). A edição de fim de ano deve pagar R$ 450 milhões a quem acertar as seis dezenas – maior recompensa da história do concurso. A reportagem é do portal G1.

As apostas para a Mega da Virada começaram em 16 de novembro e podem ser feitas até às 17h de sábado (31), dia em que também ocorrerá o sorteio.

Vale lembrar que o prêmio principal do concurso não acumula: se ninguém acertar as seis dezenas, o valor será dividido entre os apostadores que acertarem cinco dezenas.

Segundo a Caixa Econômica Federal, caso apenas um ganhador leve a recompensa e aplique todo o valor na poupança, receberá R$ 3 milhões já no primeiro mês de rendimentos. Segundo o banco, gastando menos de 10% do prêmio, o vencedor conseguiria comprar um jatinho, um iate, um carro superesportivo e uma mansão numa ilha particular.

Como apostar?

Para jogar na Mega da Virada, basta marcar de 6 a 20 números dentre os 60 disponíveis no volante, ou deixar que o sistema escolha os números, por meio da Surpresinha. A aposta simples, com seis números, custa R$ 4,50.

