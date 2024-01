Mega-Sena acumula e próximo prêmio é estimado em R$ 38 milhões

Apoie o 247

Por Vinícius Lisboa, repórter da Agência Brasil - A Mega-Sena acumulou para R$ 38 milhões. Sem apostadores que acertassem seis dezenas, o prêmio da Mega-Sena acumulou na noite de sábado (20), segundo a Caixa Econômica Federal.



O próximo concurso, na terça-feira (23), poderá pagar R$ 38 milhões.



Os números sorteados neste fim de semana foram 10, 13, 16, 18, 37 e 54. A quinta teve 76 ganhadores, que vão receber prêmio de R$ 41.657,90. Mais 5.455 apostas tiveram quatro acertos e faturaram R$ 892,12.



Novas apostas podem ser feitas até as 19h de terça-feira. Às 20h, ocorrerá o sorteio no Espaço da Sorte, em São Paulo.

