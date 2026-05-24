Mega-Sena paga R$ 336 milhões; veja os números sorteados

247 - O concurso 3.010 da Mega-Sena, edição especial em comemoração aos 30 anos da loteria, foi sorteado na manhã deste domingo (24), em São Paulo, com prêmio de R$ 336.340.053,67 e sem possibilidade de acumular. As dezenas sorteadas foram 03, 30, 33, 35, 45 e 47.

O resultado integra uma edição especial da principal loteria do país, organizada pela Caixa, que atraiu grande atenção dos apostadores por não acumular o prêmio. O concurso 3.010 teve como números vencedores 03 - 30 - 33 - 35 - 45 - 47.

Próximo sorteio da Mega-Sena será em 26 de maio

A próxima extração da Mega-Sena está marcada para as 21h do dia 26 de maio. As apostas poderão ser registradas até as 20h do mesmo dia, sempre pelo horário de Brasília.

Os jogos podem ser feitos presencialmente em casas lotéricas de todo o país ou pelos canais digitais oficiais da Caixa, como o aplicativo Loterias Caixa e o portal Loterias Caixa. A Mega-Sena realiza três sorteios semanais, às terças-feiras, quintas-feiras e sábados.

Como apostar na Mega-Sena

Para participar da Mega-Sena, é necessário ter 18 anos ou mais. As apostas tradicionais podem ser feitas até as 20h em lotéricas, pelo site ou pelo aplicativo Loterias Caixa, disponíveis para smartphones, computadores e outros dispositivos.

No caso dos bolões digitais, a compra pode ser realizada até as 20h30, exclusivamente pelo portal Loterias Online e pelo aplicativo. O pagamento das apostas online pode ser feito por PIX, cartão de crédito ou internet banking, neste último caso para correntistas da Caixa.

Probabilidades de ganhar na Mega-Sena

A chance de acertar as seis dezenas da Mega-Sena varia conforme a quantidade de números escolhidos no volante e o tipo de aposta realizada. No jogo simples, com seis dezenas, ao custo de R$ 6, a probabilidade de levar o prêmio principal é de 1 em 50.063.860, segundo a Caixa.

Para quem opta por uma aposta com 20 dezenas, limite máximo permitido, o valor chega a R$ 232.560,00. Nesse formato, ainda de acordo com a Caixa, a probabilidade de acertar todos os números é de 1 em 1.292.