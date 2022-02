Menino morre após cair de toboágua em parque aquático de Caldas Novas

Apoie o 247

247 - Um menino de 8 anos morreu após cair de um toboágua em um parque aquático de Caldas Novas, no sul de Goiás, na tarde deste domingo (13). De acordo com o Corpo de Bombeiros, a vítima entrou em uma área que estava em manutenção e sofreu uma queda de aproximadamente 15 metros de altura. A reportagem é do portal G1.

A reportagem entrou em contato com o Di Roma Acqua Park, parque aquático onde a criança estava, solicitando um posicionamento por meio de mensagem enviada às 21h, mas não obteve retorno até a última atualização desta reportagem.

O acidente aconteceu por volta das 15h em um toboágua chamado chamado “Vulcão”. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também ajudou no resgate da vítima. Segundo nota divulgada pela prefeitura da cidade, o menino teria sofrido várias lesões e um traumatismo craniano seguido de afogamento.

O menino foi atendido, inicialmente, por guarda-vidas do parque e levado pelo Samu para o Hospital Municipal. Conforme os socorristas, o garoto estava em estado grave e chegou a ser intubado.

Uma equipe área do Corpo de Bombeiros foi acionada para transferir a vítima de helicóptero para Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol), em Goiânia, mas o menino sofreu uma parada cardíaca e a equipe teve que retornar.4

