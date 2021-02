Mercado de apostas em e-sports bate recordes na pandemia

Confira dicas sobrecomo e onde apostar em jogos online no Brasil, com destaque para o famoso League ofLegends (LoL),



Lançado em 2009 pela Riot Games, o jogo online League ofLegends, conhecido pelos fãs como LoL,têm atraído cada vez mais players na era do Covid-19. Com mais de 200 milhões de espectadores simultâneos ao redor do mundo em suas finais mundiais e popularidade em ascensão no Brasil,um novo mercado de apostas se estabeleceu no País.Por conta da enorme demanda, inúmeras plataformas de apostas online foram abertas.O desafio, no entanto,é escolher a mais segura para colocar seu dinheiro.

O primeiro passo para começar a apostar em League ofLegendsé se familiarizar com a dinâmica do jogo.Um dos grandes diferenciais da modalidade é o fato de estar disponível gratuitamente, ao contrário de outros títulos. O objetivo e a estruturasãosimples, o que permite que os apostadores consigam aprendere absorver com facilidade as estratégias que trazem resultados. O jogo consiste, basicamente, em uma disputa entre times, compostos por cincoparticipantes cada.Cada jogador controla um personagem, chamadode herói na linguagem gamer.

Confira, abaixo, um exemplo de uma configuração realde uma partida de League ofLegends:

Existem três mapas principais de jogos em LoL. As regras são diferentespara cada um deles. O Summoner’s Rift é o utilizado na maioria dos torneios profissionais e possui 3 rotas. Os outros dois mapas são Twisted Treeline e Howling Abyss.

As partidas do Summoner’s Rift são disputadas por duas equipes: azul e vermelha.

Conheca, abaixo, as caracterisiticas de cadaherói:

1-) Assassinos

Esses personagens podem gerar altos níveis de dano em um curto espaço de tempo, mas são fracos defensivamente.

2-) Tanques

Os tanques são efetivamente o oposto de Assassins. Eles não causam muito dano, mas são fortes na defesa.

3-) Lutadores

Os lutadores sofrem dano moderado e são medianos defensivamente. Eles são basicamente um personagem de "compromisso" entre Assassinos e Tanques.

4-) Atiradores

Podem gerar danos a longo prazo e são ideais para destruir torres e edifícios.

5-) Magos

Magos são fracos defensivamente e têm baixa mobilidade. Eles podem causar danos “magicos” poderosos e têm acesso a uma variedade de feitiços.

6-) Apoio, suporte

Esses personagens existem para proteger e apoiar os outros personagens de sua equipe.Os jogadores escolhem com qual heroi jogar em cada partida. Existem vários em cada uma das categorias acima e mais de 130 no total.

Apostando com segurança

Atualmente,a plataforma de apostascom os melhores reviews é a Rivalry. Legalizada e segura,a casa dispõe de um guia de apostas que vai do nível iniciante ao avançado, além de garantir depósitos instantâneos e saques rápidos para os usuários. Como forma de incentivo, a empresa oferece bônus de registro para quem está começando, além de uma série de ofertasesporádicas.

Além disso, o jogador tem acesso às últimas notícias e novidades sobre o universo dose-sports, tais como melhores jogadores, equipes, datas de torneios e campeonatos e pode assistir os live streamings na plataforma. O espaço“Academia da Rivalry”fornece, ainda,dicas adicionais quem está começando.

A Betway oferece aos seus usuários muitas opções de diversão com apostas esportivas, jogos de cassino, pôquer, bingo e jogos virtuais, enquanto a Bet365 é a uma das mais antigas casas de apostas esportivas online do mundo e possui uma ampla variedade de opções de jogos e recursos em sua plataforma de apostas.

Criado em 2016, o GGBetoferece, além de apostas em uma grande variedade dee-sports, jogos de caça-níqueis de diversos provedores e um número reduzido de apostas esportivas tradicionais.

