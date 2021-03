Com o isolamento social, novas formas de lazer tiveram uma alta. É o caso do mercado de games, que cresceu em meio a pandemia e se mostra um importante setor para a economia.

Boa parte da população teve sua rotina transformada com a chegada do novo coronavírus. Com o isolamento social imposto por muitas cidades, as pessoas precisaram adaptar suas formas de lazer. Com isso, o mercado de games cresceu em meio a pandemia.

De acordo com uma pesquisa realizada pela Visa, somente no Brasil, o crescimento do consumo de games aumentou 140% quando comparado com o mesmo período de 2019.

Outro indicativo do crescimento do setor é o número de espectadores que acompanham transmissões de jogos todos os dias, em plataformas que se especializaram nesse tipo de serviço.

Assim, o mercado de games cresceu em meio a pandemia, despertando o desejo de milhares de pessoas em fazer parte desse universo.

Poucos recursos para entrar no mercado

Um dos aspectos mais marcantes do mercado gamer é a facilidade de entrada para novos usuários. Do ponto de vista do consumidor, basta contar com um console e comprar um título para se divertir com o jogo.

A mesma simplicidade é replicada para aqueles que querem ter um papel mais ativo no mundo gamer, ao realizar transmissões de jogos ou publicar vídeos na Internet de sua experiência com um game para conquistar uma renda extra.

Qualquer pessoa que tenha um computador ou console, que consiga gravar a tela e o áudio, consegue fazer publicações online. Não é por acaso que alguns softwares unem essas funções em um mesmo ambiente.

O UniConverter, por exemplo, é um programa com foco principal na conversão de formatos de arquivos, seja de vídeo, imagem ou áudio. Porém, o software apresenta recursos de gravação, que vão da tela em uso no computador, à webcam e ao áudio do microfone.

Por ter uma interface intuitiva, mesmo quem é novato no mundo de transmissão de games consegue ter uma boa experiência ao se gravar jogando no UniConverter.

Como se trata de um programa com recursos de conversão de formatos, é ideal para unir vídeos que foram gravados em diferentes câmeras. É um método fácil para converter um .MOV, do iPhone, para .MP4 e editar no Windows, inserindo cenas da tela do seu game.

Estabilidade em meio à pandemia

Com a popularização dos streamings de games e uma limitação das atividades de lazer, muita gente voltou sua atenção para os jogos virtuais. Isso colaborou para que houvesse uma alta no setor, mesmo em meio a pandemia.

Além do crescimento no número de compras em plataformas de jogos, houve o aumento de 105% na quantidade de cartões de crédito que compraram games ou extensões nos últimos meses.

Outro item que mostra o quanto o mercado de games cresceu em meio a pandemia é o ticket médio gasto nas plataformas. Em alguns períodos do isolamento social, o gasto médio foi de R$56, mantendo-se estável em R$51 em boa parte do ano – mais do que em anos anteriores.

O aumento dos gastos com plataformas online também se replicou em outros serviços streaming, como Netflix, Disney Plus e Spotify. E para ter mais praticidade, houve quem aprendeu a converter playlists do Spotify para MP3 para ouvir quando quiser, mesmo sem internet.

O mercado gamer no Brasil

Tradicionalmente, o Brasil é um país com uma demanda considerável no mercado gamer. Desde o surgimento dos primeiros consoles, o público brasileiro é adepto da tecnologia e está sempre acompanhando as novidades do setor.

Ainda assim, existem cidades com um índice de consumo maior. É o caso de São Paulo e Rio de Janeiro, as campeãs em transações financeiras neste mercado. Além delas, Brasília, Curitiba e Porto Alegre têm alto consumo de games.

Em números totais, o Brasil tem mais de 67 milhões de gamers, sendo que 47% desse montante é formado por mulheres, um sinal de que o segmento está cada vez mais aberto para os consumidores.

Por aqui, o mercado gamer não é formado por crianças. A idade média de quem joga, com frequência, é de 30 anos. São jovens adultos que cresceram em meio à uma transição com a entrada da tecnologia, e desenvolveram o hábito de jogar videogame.

Um mercado em movimento

O aumento no número de consumidores de games faz com que este mercado se mantenha em movimento. Com o crescimento significativo do segmento gamer, em todo o mundo, oportunidades profissionais no setor também aparecem.

O mercado de games cresceu em meio a pandemia, impulsionando desenvolvedoras de diferentes países na criação de novos títulos. São vários os profissionais positivamente afetados por essa alta na demanda.

Ao se manter estável, mesmo com uma pandemia, o mercado gamer mostra que é capaz de movimentar milhões, tornando-se um importante segmento da economia global.

