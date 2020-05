Mesmo com a Covid-19, Brasil tem alta de 11% no número de homicídios em março

247 - O número de assassinados 11% no número de assassinatos em março deste ano em comparação com o mesmo período do ano passado, ao passar de 3.729 para 4.146 mortes violentas. É o que mostra o índice nacional de homicídios no G1, com base nos dados oficiais dos 26 estados e do Distrito Federal.

Considerando o trimestre foram 11.908 vítimas de assassinatos neste ano contra 10.924 em 2019, uma diferença de 984 mortes.

Ao todo, 17 estados do País apresentaram alta de assassinatos no trimestre e 10 registraram queda no período.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.