Messi conversa com técnico do Manchester City e sonda condições do clube para fechar contrato

Além de conversar por ligação telefônica com o técnico Pep Guardiola, do Manchester City, Messi teria recebido uma oferta de contrato de três anos, com salário milionário, e até mesmo um plano de aposentadoria, como embaixador do City Football Group, que gerencia o clube inglês e o New York City

247 - Antes de enviar um documento ao Barcelona para deixar o clube, Lionel Messi teria conversado por ligação telefônica com o técnico do Manchester City, Pep Guardiola, e perguntando se o clube inglês conseguiria custear todas as despesas de uma eventual contratação, de acordo com o repórter Marcelo Bechler, do Esporte Interativo, e jornais esportivos de tradição da Catalunha e da Argentina. Bechler foi responsável por antecipar informações da saída de Cristiano Ronaldo à Juventus e de Neymar ao Paris Saint Germain (PSG), todas concretizadas.

Correspondentes dos canais ESPN também informaram que o Manchester City tem uma estratégia formulada para contar com Messi em seu elenco logo nas próximas semanas, com oferta de contrato de três anos, com salário milionário, e até mesmo um plano de aposentadoria, na embaixada do City Football Group, grupo empresarial que gere o clube inglês e o New York City.

O dono do Manchester City, Khaldoon Al Mubarak, declarou há quatro anos que se um dia Messi decidisse sair do Barcelona, o Etihad Stadium (estádio do clube inglês) seria o próximo palco do argentino.

Outros clubes com bastante poder econômico, como o francês Paris Saint Germain, do brasileiro Neymar, também teriam interesse em contratar Messi. No entanto, o destino mais provável ao craque argentino é como jogador do Manchester City.



Além de reencontrar Pep Guardiola, que foi treinador do Barcelona em uma das maiores épocas de conquistas de títulos do clube, Messi estaria interessado no estilo de jogo do Manchester City, que prioriza a posse de bola e tem uma formação tática bastante ofensiva.

