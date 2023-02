Meta vai testar serviço de assinatura mensal com preço de US$ 11,99

Apoie o 247

19 Fev (Reuters) - A Meta Platforms (META.O) anunciou neste domingo que está testando um serviço de assinatura mensal, chamado Meta Verified, que dará aos usuários um selo azul de verificação em suas contas, com base no fornecimento de um registro de identidade oficial, para tentar ajudar os criadores de conteúdo a crescer e construir comunidades.



O pacote de assinatura para Instagram e Facebook, a ser lançado ainda esta semana, também inclui proteção extra contra falsificação de identidade e terá preços a partir de US$ 11,99 por mês na web ou US$ 14,99 por mês no sistema iOS da Apple e Android.



O Meta Verified será lançado na Austrália e na Nova Zelândia esta semana, com lançamentos graduais em outros países a seguir.



A incursão da Meta em serviços de assinatura segue o Twitter, que anunciou no mês passado que o Twitter Blue custará US$ 11 por mês.



O CEO da gigante da mídia social, Mark Zuckerberg, disse anteriormente que estava planejando lançar vários novos produtos que "capacitariam os criadores a serem muito mais produtivos e criativos", enquanto alertou sobre o custo associado ao suporte da tecnologia para uma grande base de usuários.

Outros aplicativos de mídia social, como o Snapchat, da Snap Inc (SNAP.N), e o aplicativo de mensagens Telegram lançaram serviços de assinatura paga no ano passado, como uma nova fonte de receita.

