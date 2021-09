Metrô de Nova York não exibiu anúncio que mostra Bolsonaro como Pinóquio

Apoie o 247

247 - "Não é verdade que uma estação do metrô de Nova York exibiu um anúncio que mostra o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) como Pinóquio, como afirmam publicações nas redes sociais (veja aqui). Trata-se de uma montagem feita sobre uma foto disponível na internet desde 2018. Além disso, propagandas de cunho político não são permitidas no sistema de transportes públicos da cidade", informa texto do jornalista Marco Faustino, da Agência Aos Fatos.

Ele acrescenta que "o conteúdo enganoso acumula ao menos 32 mil compartilhamentos em publicações no Facebook nesta quarta-feira (22)". O Brasil 247 também reproduziu o conteúdo, assim como o site Poder360, MSN e outros e pede desculpas pelo ocorrido.

A imagem trazia uma sequência de cartazes que caricaturiza Jair Bolsonaro como o personagem infantil Pinóquio, com as palavras liar, lousy e loser (mentiroso, nojento e perdedor, em inglês), como se tivesse sido exibida no metrô de Nova York, mas trata-se de uma montagem feita a partir de uma foto disponível na internet desde julho de 2018, que não faz qualquer alusão a Bolsonaro.

A Aos Fatos esclarece que "a montagem ganhou força nas redes depois que foi compartilhada pelo designer gráfico brasileiro Butcher Billy em seus perfis no Instagram e Twitter. Nas postagens, o designer não diz se é o responsável pela arte, nem indica que se trata de ficção. Os traços da caricatura de Bolsonaro, no entanto, são idênticos aos de uma outra arte publicada por ele (veja abaixo o comparativo)".

