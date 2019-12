Michael Schumacher: a evolução em seis anos sob a ótica da esposa

Seis anos após sofrer acidente de esqui nos alpes franceses, o ex-piloto segue sob os cuidados da família na sua casa em Gland, na Suíça, sem qualquer detalhe sobre a recuperação ou imagem. O sigilo, de acordo com a própria mulher do alemão, Corinna Schumacher, atende a um desejo dele edit

Por Roberto Wagner, do Metrópoles - O mistério sobre o real estado de saúde de Michael Schumacher perdura desde 29 de dezembro de 2013. Seis anos após sofrer acidente de esqui nos alpes franceses, o ex-piloto segue sob os cuidados da família na sua casa em Gland, na Suíça, sem qualquer detalhe sobre a recuperação ou imagem. O sigilo, de acordo com a própria mulher do alemão, Corinna Schumacher, atende a um desejo dele.

Em meio a um turbilhão de fake news e suposições ao longo desses seis anos, Corinna pouco se pronunciou. Sempre reservada, ela passou a falar mais sobre Schumacher em 2019. Mandou mensagem de aniversário em 3 de janeiro – quando o astro completou 50 anos – e na semana passada aproveitou para divulgar um movimento de fãs que busca dar força ao ex-piloto, o KeepFightingMichael.

