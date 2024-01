Mídia chinesa comenta 'sinais' após venda de armas dos EUA a Taiwan

Apoie o 247

Rádio Internacional da China - O Ministério das Relações Exteriores da China anunciou no domingo (7) que de acordo com a Lei Anti-Sanções Estrangeiras da China, decidiu sancionar cinco empresas da indústria de defesa dos Estados Unidos. É um contra-ataque em resposta à nova rodada da venda de armas à Taiwan pelos EUA e às sanções contra empresas e indivíduos chineses, sendo um aviso severo a algumas pessoas dos EUA que utilizam a questão de Taiwan para interferir nos assuntos internos chineses.

As cinco empresas são BAE Systems Land and Armament, Alliant Techsystems Operation, AeroVironment, ViaSat e Data Link Solutions. Todas participaram do novo projeto norte-americano de vendas de armas a Taiwan. Em dezembro do ano passado, o Departamento de Defesa dos EUA aprovou a venda de equipamentos militares no valor de US$ 300 milhões à região chinesa de Taiwan. A conduta estadunidense viola o princípio de Uma Só China e as estipulações dos três comunicados conjuntos China-EUA, particularmente o comunicado conjunto de 17 de agosto de 1982, além de violar as promessas políticas feitas pelo líder estadunidense no encontro com o presidente chinês em São Francisco.

Uma agência afiliada ao Departamento de Defesa dos EUA afirmou que o objetivo desta venda de armas a Taiwan é melhorar a capacidade das tropas de Taiwan em comando, controle, e comunicação e fortalecer as chamadas "capacidades de defesa" da região. Os observadores salientaram que as vendas anteriores dos Estados Unidos a Taiwan foram principalmente aeronaves, mísseis, drones e outras armas de batalha, e que a formação do poder de combate depende de comunicação, eletrônica, comando, controle e rede para formar um sistema completo. "As novas vendas de armas dos EUA visam melhorar as capacidades de 'software' militar de Taiwan."

Quem brinca com fogo, acaba se queimando. As contramedidas chinesas consistem em congelar as propriedades dessas cinco empresas na China, incluindo seus bens móveis e imóveis, além de proibir que organizações e indivíduos na China façam transações e cooperem com elas.

A China, através desta lista de sanções, mostra claramente a firmeza e a determinação em proteger sua soberania e integridade territorial. Fatos provarão que não importa quantas armas os EUA forneçam a Taiwan, não poderão impedir o processo histórico de reunificação da China.

