Mídia chinesa destaca que em um mundo que não é pacífico, um exército pela paz ainda é valioso

Rádio Internacional da China - No início de 2022, Tonga, país insular no sul do Pacífico foi atingida por uma erupção vulcânica e um tsunami. Ao ver a frota naval chinesa navegando mais de 5.200 milhas náuticas, superando dificuldades e desafios e enviando suprimentos de socorro, o primeiro-ministro tonganês, Siaosi Sovalaini, disse com emoção que o apoio da China “resolveu a necessidade urgente e ajudou a reconstrução pós-desastre do país”. Este é um exemplo das ações pela paz do mundo feitas pelo exército chinês.

O dia primeiro de agosto deste ano marca o 95º aniversário da fundação do Exército Popular de Libertação da China. Este exército, que emergiu da fumaça de pólvora durante guerras, sabe que a paz não é fácil de se obter, assumindo a missão de salvaguardá-la. Desde a fundação da República Popular, a China sempre seguiu uma política de defesa nacional de natureza defensiva, e nunca tomou a iniciativa de provocar uma guerra nem ocupou pedaço de território de outro país. Hoje, o exército chinês é não apenas uma “grande muralha de aço” para defender a soberania, a segurança e os interesses de desenvolvimento do país, mas também uma força firme para manter a paz mundial.

Em abril de 1990, notícias sobre soldados chineses apareceram pela primeira vez no briefing da operação de manutenção da paz da ONU: cinco observadores militares do exército chinês chegaram a Damasco, capital da Síria. Isso se tornou um testemunho histórico da participação do exército chinês nas operações de manutenção da paz da ONU.

Nos últimos 30 anos, a China participou de 25 operações de manutenção da paz da ONU, enviou cerca de 50 mil oficiais e soldados de manutenção da paz, e 16 soldados chineses sacrificaram suas vidas pela causa da paz. A China se tornou o país que contribui com o maior número de soldados entre os membros permanentes do Conselho de Segurança e também é o segundo maior contribuinte para as operações de manutenção da paz da ONU.

O exército chinês veio pela paz, o que deriva do gene pacífico da nação chinesa, reflete os sentimentos do povo chinês pelo mundo e também mostra a responsabilidade da China como um grande país.

O mundo de hoje não é pacífico. A mentalidade de Guerra Fria, o hegemonismo e a política de poder estão surgindo contra a corrente histórica. As ameaças de segurança tradicionais e não tradicionais estão entrelaçadas e sobrepostas. A "incerteza" é como uma nuvem escura sobre a cabeça das pessoas. Diante de um mundo turbulento, os militares chineses foram ao exterior para promover a implementação de iniciativas de segurança global e continuamente injetar a "certeza" na paz mundial.

