Mídia chinesa destaca que trabalhar pelo bem-estar do povo é uma busca inabalável do Partido Comunista da China

A busca do bem-estar do povo é um princípio do Partido Comunista da China edit

Apoie o 247

ICL

Rádio Internacional da China - Em 16 de outubro, o 20º Congresso Nacional do Partido Comunista da China (PCCh) foi aberto em Beijing. O secretário-geral do Comitê Central do PCCh, Xi Jinping, apresentou o relatório para o Congresso em nome do 19º Comitê Central, e o "povo" foi uma das palavras mais mencionadas em todo o texto.

Ao fazer retrospectiva sobre o desenvolvimento do Partido no último século, não será difícil perceber que ele nunca teve interesses especiais próprios e sempre colocou os interesses do povo em primeiro lugar. Esta é a marca distintiva do PCCh como partido marxista que o distingue dos outros partidos

Em particular, desde o 18º Congresso Nacional do PCCh, o Partido liderou o povo chinês a experimentar três acontecimentos de grande significado: a celebração do centenário do PCCh, a entrada na nova era do socialismo com características chinesas e a conclusão da tarefa histórica de erradicar a pobreza e construir uma sociedade moderadamente próspera em todos os aspectos, isto é, a primeira meta centenária. Tratam-se de vitórias históricas que o PCCh e o povo chinês obtiveram através da luta unida, que resplandecem na história de desenvolvimento da nação chinesa e que exercem uma influência profunda e de longo prazo ao mundo.

Hoje, o PIB per capita atingiu US$ 12,5 mil, e o grupo de renda média excede 400 milhões de pessoas. Os resultados positivos significativos foram alcançados na coordenação da prevenção e controle da epidemia e no desenvolvimento socioeconômico. Ao mesmo tempo, a China construiu o maior sistema de educação, seguridade social e sistema de saúde do mundo. Um ex-senador do Parlamento Europeu que há muito tempo acompanha o desenvolvimento da China, disse que, como o partido no poder da China, o PCCh tem respondido bem à aspiração do povo por uma vida melhor e um futuro melhor.

Em seu relatório, Xi Jinping salientou claramente que, a partir de agora, a tarefa central do PCCh é unir e liderar o povo de todas as etnias a concluirem a construção integral de uma China socialista moderna, concretizarem a segunda meta centenária e realizarem a revitalização da nação chinesa em todos os aspectos com a modernização do estilo chinês.

De acordo com o planejamento, entre 2020 e 2035, a China alcançará basicamente a modernização socialista e de 2035 até meados deste século, será construído um país socialista próspero, democrático, civilizado, harmonioso e bonito. Um partido político que sempre coloca o povo em seu coração ganha sem dúvida o apoio sincero do povo. De acordo com uma pesquisa de acompanhamento da Universidade de Harvard por 13 anos consecutivos, o apoio público da China ao PCCh e ao governo chinês tem permanecido acima dos 90%, ocupando o primeiro lugar no mundo. A Edelman, uma importante empresa de relações públicas dos EUA, informou este ano que a confiança pública da China em seu governo atingiu 91% no ano passado, ficando em primeiro lugar entre todos os países pesquisados.

Na nova jornada de construção de um país socialista moderno, o PCCh continuará a se unir e a levar seu povo a avançar através de trabalhos árduos, criando maiores milagres de desenvolvimento e um futuro mais brilhante, assim como injetando mais energia positiva para promover a paz e o desenvolvimento mundial.

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.