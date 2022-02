Militar tentou vender celular da esposa após matá-la em Campo Grande

Apoie o 247

247, com informações Topmidia News - Após matar a esposa, Natalin Nara Garcia de Freitas Maia, com um golpe de mata-leão, o militar Tamerson Ribeiro Lima de Souza, 2º-sargento da Aeronáutica, tentou vender o celular da vítima nas redes sociais.

O crime acontece na sexta-feira (4), dentro de uma casa no bairro Oliveira, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul.

De acordo com reportagem do no Topmidia News, Tamerson utilizou o celular da vítima para responder as amigas da vítima, que estavam preocupadas com a falta de contato. Após se passar pela esposa, ele configurou o aparelho celular com restauração de fábrica e tentou vender o Iphone 11.

No anúncio, ele pedia R$ 3 mil pelo celular. Antes de vender o aparelho, Tamerson foi preso dentro da casa onde reside.

