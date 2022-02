Milton Blay: o comunismo é exatamente o inverso do nazismo, prega que todos somos iguais

Apoie o 247

247 - O jornalista Milton Blay, em participação na TV 247, refutou tentativas de comparação entre o nazismo e o comunismo. Desde as declarações pró-nazismo do ex-apresentador do Flow Podcast Monark , o clã-Bolsonaro tem tentado equiparar as duas visões de mundo. O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) inclusive propõe que tanto o nazismo como o comunismo sejam criminalizados no país .

“É ridícula essa comparação”, exclamou Blay. “A ideologia nazista deve ser repudiada de forma irrestrita por todos porque é uma ideologia de discriminação, do supremacismo branco, da ‘raça pura’, da raça ariana. Temos que comparar coisas comparáveis. O nazismo é quer acabar com todos aqueles que são diferentes, que pensam diferente, o negro, judeu, a pessoa com deficiência, física ou mental, cigano. O nazismo é contra todos que são diferentes”, disse o jornalista.

Na sequência, ele definiu o comunismo: “o que é a ideologia comunista? É o inverso disso, somos todos iguais. É exatamente o inverso”.

