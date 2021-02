Ministério dá 15 dias para operadoras explicarem vazamento de dados de celulares

247 - O Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor, do Ministério da Justiça, deu um prazo de 15 dias para as operadoras Claro, Oi, Tim e Vivo explicar o vazamento de dados de 103 milhões de celulares. O prazo para resposta é de 15 dias. O objetivo é identificar quem teve os dados acessados neste mês, quais informações foram obtidas e de que forma foram vazadas.

De acordo com especialistas em tecnologia, esses dados são vendidos em um mercado clandestino na chamada "deepweb" — uma camada mais profunda da internet.

As operadoras disseram que adotam controles rígidos no acesso às informações dos clientes. Também afirmaram que não identificaram ocorrência de vazamento de dados e que estão colaborando com as autoridades.

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.