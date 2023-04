Ministério da Educação estuda criar disque denúncia para combater violência nas escolas

Apoie o 247

ICL

247 - O ministro da Educação, Camilo Santana, anunciou nesta quinta-feira (6) que o governo está considerando estabelecer uma linha telefônica específica para receber denúncias de violência nas escolas. O ministro comparou a possível iniciativa ao Disque 180, um serviço de denúncia de agressão contra mulheres.

A declaração foi dada por Santana após o ministro participar de uma reunião do grupo interministerial criado pelo governo para discutir o tema em Brasília. O encontro contou com a presença de outros ministros, como Márcio Macêdo (Secretaria-Geral) e Nísia Trindade (Saúde), além do secretário-executivo do Ministério da Justiça, Ricardo Capelli.

>>> Onda de atentados em escolas e creches cresce no Brasil desde 2017; política armamentista de Bolsonaro agravou situação

"Temos hoje o Disque 100, que é denúncia de violação de direitos humanos, temos o Disque 180, que é violação de direitos das mulheres, então, [a ideia] é criar um canal direto, específico. É importante as pessoas se anteciparem, sentirem episódios suspeitos. [...] Então, é um dos pontos que queremos ver a viabilidade, o mais rápido possível, de criar um canal de disque-denúncia de violência nas escolas, para termos esse canal mais rápido", completou o ministro.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.