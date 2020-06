Ministério da Educação não abre inscrições para o SiSU 2020/2 e irrita estudantes

O Ministério da Educação ainda não divulgou o edital para as inscrições do Sistema de Seleção Unificada (SiSU). Governo levou uma enxurrada de críticas nas redes sociais edit

247 - O Ministério da Educação ainda não divulgou o edital referente às inscrições previstas para esta terça-feira (16) do Sistema de Seleção Unificada (SiSU), que acontecerá no segundo semestre. Estudantes demonstram indignação com a falta de informações do ministro da Educação, Abraham Weintraub.

Uma fonte de uma instituição de ensino superior (IES) informou ao Brasil Escola, do Uol, que as inscrições para o SiSU 2020/2 serão realizadas entre os dias 7 e 10 de julho. A informação estaria no site SiSU Gestão, porém o MEC não confirma.

O auge da alienação é gado chamar estudante de vagabundo por cobrar do ministro da educação que faça seu trabalho e resolva o sisu — Letícia (@LetsFreiitas) June 16, 2020

ABSURDO!

Bolsonaro e Weintraub não fizeram uma declaração sobre o adiamento do SISU ou deram qualquer orientação aos estudantes, eles se ocupam apenas em desinformar a população e panfletar autoritarismo.



Querem um país a seu exemplo: ignorante e sem educação. — Cristiano Silveira (@cristianominas) June 16, 2020

Não to bem, nem zen, mais um dia trouxa com Enem

Aluno dedicado, tá desesperado

Não tem vaga no SISU Sistema Unificado

[...]

Uma porta que não abre, outra porta que fecha

Outra porta nem abre, outras portas assim

Esse futuro já é meu também #sisu pic.twitter.com/bPEJvnAzZO — Regimento Inferno (@camposlucasr20) June 16, 2020

Vocês falaram que o sisu era hoje e não deram um pronunciamento falando de adiamento ou não. Falta de respeito. #cadeosisu2 pic.twitter.com/1uSSFHL9kz — Vivian (@VivianNunes_) June 16, 2020

