'Ministro terá de manter isolamento ou arcar com aumento de mortos', diz presidente da Academia Brasileira de Ciências

Para o físico Luiz Davidovich, qualquer pessoa que substituísse Luiz Mandetta terá que necessariamente seguir a mesma política. “Ai do governo que tiver de assumir a responsabilidade pelo grande número de mortos que podem ocorrer com isso”, avalia edit

247 - O presidente da Academia Brasileira de Ciências, o físico Luiz Davidovich, avaliou nesta sexta-feira, 17, que o novo ministro da Saúde, Nelson Teich, terá de seguir as políticas de isolamento que vinham sendo adotadas por Luiz Henrique Mandetta.

“Nossa avaliação é que Mandetta estava apresentando um desempenho de acordo com as recomendações da OMS e dos profissionais de saúde e que era um desempenho adequado para a tragédia que vivemos, para o enfrentamento da pandemia, com a defesa do isolamento horizontal e tentando organizar o sistema de saúde nacional, que está muito ameaçado”, afirmou Luiz Davidovich ao jornal O Estado de S. Paulo.

“Qualquer pessoa que viesse a substituí-lo, por melhor que seja, terá de necessariamente seguir a mesma política. É o que está sendo feito em outros países. É só olharmos para o que aconteceu com países que tinham uma visão diferente no começo e depois deram uma guinada, que são Inglaterra e Estados Unidos. Hoje a situação deles poderia ser melhor se eles tivessem tomado uma atitude mais rígida desde o começo”, acrescentou o cientista.

Para o pesquisador, o cenário não deixa margem para tentativas que não se baseiem na ciência. “Ai do governo que tiver de assumir a responsabilidade pelo grande número de mortos que podem ocorrer com isso.”

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.