Ministros da Educação nos governos Lula, Dilma e Temer denunciam crise profunda no Inep e Enem sob ameaça

247 - Os ministros da Educação nos governos Lula, Dilma e Temer assinaram uma carta para denunciar a mais profunda crise na história do Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira), em 75 anos de história.

O Inep, respnsável pelo Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), é "o mais importante produtor de evidências sobre a educação brasileira", e, para os ex-ministros, está sob "ameaça".

Segundo os ex-ministros, a permanência da atual gestão do Inep é "insustentável".

Segue a íntegra da carta, divulgada por Mônica Bergamo, na Folha de S. Paulo:

Nos quase 85 anos de existência jamais vimos na instituição uma crise tão profunda, ainda mais às portas da realização do mais importante instrumento de acesso ao ensino superior, que é o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

Quando o Inep é ameaçado, perde-se o efeito de "Estado", nas políticas educacionais, e fica-se apenas em questões superficiais, como as interferências ideológicas opostas ao caráter técnico. Com as evidências é que surgem políticas educacionais para quem importa: os estudantes.

O Inep consolidou-se como uma instituição respeitada nacional e internacionalmente, com uma reputação construída em decorrência da qualidade e confiabilidade das informações educacionais que produz, sistematiza e publiciza, ao longo da sua história. É uma Autarquia que exerce funções próprias de órgãos de Estado.

Para o bem da sociedade brasileira, o Inep precisa não só ser preservado e fortalecido, mas também obter sua autonomia e independência técnica em relação ao Governo Federal. E a maior prova é o momento de ataque que a instituição passa no momento.

Qualquer interferência sobre as decisões de ordem técnica relativas às ações institucionais do Inep tem potencial de afetar milhões de cidadãos brasileiros e a atuação de gestores educacionais das esferas pública e privada, além de macular a própria reputação da Autarquia.

Lamentamos tomar conhecimento de relatos de assédio e interferência política veiculados na mídia, decorrentes da atuação do quinto presidente do Instituto nos últimos três anos e sua equipe.

A crise institucional do Inep parece ter se tornado insustentável ao nos depararmos com 37 servidores pedindo desligamento de cargos ocupados na gestão operacional de ações estratégicas do Instituto. A resposta do Governo Federal causa estranheza, pois alega-se motivação financeira, sindical e ideológica.

Independentemente das apurações dos casos graves, entendemos como insustentável a permanência de uma gestão que levou o clima institucional a esse ponto, e que coloca os servidores como os responsáveis pela crise atualmente configurada. Nessa perspectiva, manifestamos nosso apoio ao qualificado quadro de servidores efetivos do Inep.

Diante do exposto, defendemos a adoção de medidas definitivas e estruturantes para solucionar os problemas crônicos enfrentados pela Autarquia nesta gestão e a grave crise do momento atual."

Carta assinada pelos ex-ministros da Educação (em ordem cronológica)

Tarso Genro

Fernando Haddad

Aloizio Mercadante

Renato Janine Ribeiro

Mendonça Filho

Rossieli Soares