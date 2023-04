Miss do Espírito Santo perde título após vídeo de briga viralizar

Apoie o 247

ICL

247 - Tayssa Florindo, uma jovem de 20 anos, teve seu título de Miss Iúna 2022 revogado após um vídeo em que ela estava envolvida em uma briga viralizar nas redes sociais. Além disso, ela foi desclassificada do concurso Miss Universo Espírito Santo 2023.

O vídeo mostra Tayssa proferindo palavras ofensivas e ameaçadoras, afirmando que "desceu o pau mesmo" e que brigaria novamente se provocada. O incidente ocorreu em abril deste ano, na cidade de Ibatiba, no Espírito Santo.

Após a briga, a outra mulher envolvida no incidente entrou em contato com a organização do concurso para questionar a conduta de Tayssa. Como resultado, a jovem perdeu seu título de Miss Iúna e foi desclassificada do concurso Miss Universo Espírito Santo.

