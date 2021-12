Miss teen de SP que estava desaparecida é encontrada no interior do RS

Apoie o 247

Fórum - Miss teen da cidade de São Paulo, Yasmin Pesinato Benedetti, de 17 anos, foi encontrada na noite desta sexta-feira (3) após ser dada como desaparecida nesta quinta-feira (2).

Como estava incomunicável, Yasmin passou a ser procurada pela Polícia Civil e a família fez uma campanha para encontrá-la pelas redes sociais.

Ao G1, a família da estudante confirmou que ela foi encontrada em Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, perto do município de Marau, onde mora o pai. Ela decidiu visitá-lo, mas não havia comunicado isso a mãe, com quem mora na capital paulista. Os pais dela são separados.

