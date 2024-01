Miss trans que denunciou ter sido estuprada por delegado diz ter tido medo de prestar queixa

Apoie o 247

247 - Uma mulher trans, que já venceu um concurso de miss, denunciou em suas redes sociais ter sido estuprada pelo delegado Kleyton Manoel Dias. Ela publicou um desabafo, denunciando o ocorrido. A suspeita é que o delegado tenha abusado da mulher após oferecer carona para ela quando eles saíram de uma festa.

"Eu tive medo, vergonha de contar para alguém por horas, de ser taxada como mentirosa. Eu não queria que as pessoas me vissem como vítima", escreveu a mulher, que ainda afirmou que sofreu ameaças por parte do delegado.

O delegado disse ao portal G1 que as acusações não procedem. Em nota, a Polícia Civil informou que, assim que tomou conhecimento do caso, adotou todas as medidas necessárias para seu esclarecimento, sendo o fato investigado pela Delegacia da Mulher (Deaem) com auxílio e acompanhamento da Corregedoria.

A identidade da mulher foi mantida sob sigilo pela reportagem.

