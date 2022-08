Modelo denuncia que foi estuprada por Bruno Krupp, que matou um adolescente atropelado e é acusado de estelionato

Apoie o 247

247 - A modelo Priscila Trindade disse ter sido estuprada por Bruno Krupp, que está preso preventivamente após matar um adolescente atropelado. A jovem compartilhou uma matéria com o relato de uma mulher que prestou queixa contra o modelo, alegando ter sofrido violência sexual em junho deste ano, e disse que sofreu uma agressão semelhante. As informações são do portal R7.

Na matéria compartilhada por Priscila, a mulher diz que estava na casa de Bruno quando ele forçou uma relação sexual sem consentimento. A modelo diz que também foi estuprada por Krupp na casa dele e explica que ficou anos em silêncio com medo de ser julgada.

Ela fala que encontrou o modelo muitas vezes após o ocorrido e o cumprimentava. Segundo Priscila conta, ela acreditou que ele tinha mudado após ouvi-lo pedindo desculpas diversas vezes. Porém, mudou de ideia diante dos acontecimentos recentes. A jovem também diz ter descoberto que Bruno "fez coisas piores" que a violência sexual com outras pessoas.

"Pensar que ele já poderia estar atrás das grades há tempos e que de alguma forma meu silêncio e o de muitas mulheres, provavelmente, fez com que ele continuasse por aí fazendo as merd*s que faz me deixa muito triste. Espero que esse infeliz fique muitos anos preso porque ele definitivamente não merece viver em sociedade", diz.

