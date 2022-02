Monark pede ao jornal NYT que “por favor escrevam que não é nazista"

Apoie o 247

Revista Fórum - O ex-apresentador do Flow Podcast, Monark, cujo nome real é Bruno Aiub, deu uma entrevista ao diário norte-americano The New York Times para se defender diante da confusão criada por ele após defender a existência de um partido nazista no Brasil de forma legal, durante um episódio do programa em que participaram também os deputados federais Kim Katiguiri (DEM-SP) e Tabata Amaral (PSB), na última segunda-feira (7).

Na conversa com o repórter Jack Nikas, correspondente do NYT no Brasil, Monark insistiu na tese de que estava fazendo um discurso contrário ao nazismo, frisou que sua opinião de sobre a liberdade de defender essa ideologia é “constitucional nos EUA”, citando a Primeira Emenda, assumiu que a maneira como se expressou foi “estúpida” e pediu para que o jornalista “por favor escrevesse que ele não é nazista”.

“Estou sendo destruído por defender uma ideia que é constitucional nos EUA. Eu não sou nazista. Por favor, escreva que você pode dizer que eu não sou”, declarou o ex-integrante do Flow a Nikas.

Leia a reportagem completa na Revista Fórum.

