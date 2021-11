Moro acusa PT de “saquear” Petrobrás e é detonado nas redes. “Falta de vergonha na cara”, diz Tacla Duran

Apoie o 247

247 - O ex-juiz parcial Sergio Moro, atual candidato à presidência da República, foi detonado nas redes sociais nesta segunda-feira (15) ao acusar o PT de “saquear” a Petrobrás. “Pilantra”, “ladrão” e “hipócrita” foram apenas algumas das palavras escritas nos comentários de sua postagem no Twitter.

“Saqueada foi a justiça brasileira por você!”, rebateu o advogado Rodrigo Tacla Duran, primeiro brasileiro a enfrentar a Lava Jato, ao acusar advogados amigos de Sergio Moro de pedirem dinheiro em troca de benefícios na operação Lava Jato.

“Usar a Petrobras como palanque eleitoral é mais uma falta de vergonha na cara, depois de ganhar honorários com a RJ da Odebrecht. Você foi responsável direto pela quebra de empresas e desemprego, em favor de sua candidatura!”, prosseguiu Tacla Duran.

O jornalista do The Intercept, que publicou a Vaza Jato, Andrew Fishman lembrou: “a Lava Jato tentou roubar R$1,5 bilhões do Petrobras e só foi impedido pelo STF”. Jeferson Miola, colunista e comentarista no Brasil 247, escreveu: O STF falou, o STF avisou: Moro é suspeito, o que equivale a ser juiz-ladrão, como Glauber Braga classifica este pilantra que age no Brasil a serviço dos EUA e por isso destruiu a Petrobrás e a engenharia nacional. Em maio o juiz-ladrão será julgado pelo Comitê de DH da ONU”.

Confira mais reações:

Saqueada foi a justiça brasileira por você! @SF_Moro usar a Petrobras como palanque eleitoral é mais uma falta de vergonha na cara,depois de ganhar honorários com a RJ da Odebrecht. Você foi responsável direto pela quebra de empresas e desemprego, em favor de sua candidatura! https://t.co/5G18bnO9MS

O STF falou, o STF avisou: @SF_Moro é suspeito, o que equivale a ser juiz-ladrão, como @Glauber_Braga classifica este pilantra que age no Brasil a serviço dos EUA e por isso destruiu a Petrobrás e a engenharia nacional.

Em maio o juiz-ladrão será julgado pelo Comitê de DH da ONU — jeferson miola (@jefmiola) November 15, 2021

A Lava Jato tentou roubar R$1,5 bilhões do Petrobras e só foi impedido pelo STF pic.twitter.com/pWYiYW1ZcY — Andrew Fishman (@AndrewDFish) November 15, 2021

É muita hipocrisia. No mundo todo se combate corrupção prendendo o empresário corruptor sem destruir a empresa. E não dando acordos camaradas pra quem faz delações politicamente convenientes.



Ninguém destruiu as empresas nós escândalos da Samsung, Siemens, Volks e etc

Todos precisamos saber da verdade: quem saqueou a Petrobrás foi @SF_Moro e sua equipe de Curitiba. Uma pena que um país que era a 6a. economia do mundo em 2006, depois da Lava Jato se torna a 16a. economia da ODC. — Lúcio Jorge Hammes (@luciojh) November 15, 2021