“Moro correu para condenar Lula e corre para socorrer Ronaldinho Gaúcho”, diz Florestan Fernandes Jr.

247 - O jornalista Florestan Fernandes Jr. denunciou a política hipócrita do ministro da Justiça de Jair Bolsonaro, Sérgio Moro. Para ele, o ministro que correu para condenar o ex-presidente Lula no caso do triplex do Guarujá, totalmente sem provas, agora corre para “socorrer” o ex-jogador da seleção Ronaldinho Gaúcho, embaixador do Turismo de Bolsonaro, que foi preso em Assumpção por uso de passaporte falso. Veja.

Moro, que correu para condenar Lula, agora corre pra socorrer Ronaldinho Gaúcho. O embaixador do Turismo de Bolsonaro foi preso em Assumpção, acusado de usar passaporte falso. A pressa é uma constante na vida de Moro: no segundo turno da eleição já negociava uma cadeira no STF. — Florestan Fernandes (@florestanjr) March 10, 2020