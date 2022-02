Morre atriz em incêndio trágico aos 85 anos

Apoie o 247

ICL

247 - Anna Karen, atriz inglesa famosa por participações em séries da televisão britânica, morreu vítima de um incêndio trágico em casa, aos 85 anos. O acidente aconteceu nesta terça-feira (22), mas os sites ingleses The Guardian e The Sun publicaram a notícia somente nesta quarta-feira (23). A artista estava em seu imóvel, localizado ao leste de Londres, na Inglaterra, quando o fogo se instalou e tornou-se incontrolável. A reportagem é do portal Na Telinha.

Apesar do Corpo de Bombeiros ter chegado rápido ao local, Anna não conseguiu se salvar e faleceu ainda na propriedade. Os esforços foram grandes para conter as chamas, com três caminhões dos Bombeiros e cerca de 20 homens ajudaram na operação.

"Eu a conhecia de EastEnders, era como ter uma celebridade morando na rua, ela era uma velhinha adorável e sempre falava com todos", lamentou um dos vizinhos da atriz, que chamou os Bombeiros ao avistarem fumaça saindo da propriedade. Autoridades locais abriram investigação para apurar as causas do incêndio, mas, no primeiro momento, um possível crime foi descartado.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A agente da artista, Shane Collins, divulgou um comunicado lamentando a morte da atriz. "É uma notícia muito triste. Anna era uma grande senhora e uma pessoa muito legal. Ela era uma cliente fantástica para cuidar. Eu não posso expressar o quanto eu gostava dela. Ela passou por um momento difícil depois que quebrou o quadril alguns anos atrás, mas voltou a trabalhar novamente e apareceu em EastEnders", afirmou a empresária.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE





CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE