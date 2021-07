Morre Cícero Chaves, filho de Chico Anysio, aos 39 anos

247 - O DJ e produtor fonográfico Cícero Chaves morreu neste domingo (4), aos 39 anos. Cicero é filho do humorista Chico Anysio e da cantora Regina Chaves, ex-integrante do grupo As Frenéticas.

Segundo o jornalista Ancelmo Gois, do jornal O Globo, a causa da morte não foi informada. A viúva de Chico Anysio, Malga di Paula atualmente está em estado grave com Covid-19.

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.