Morre jornalista e fundador do PDT José Maria Rabelo, aos 93 anos

247 - O jornalista, escritor e um dos fundadores do PDT José Maria Rabelo, que criou o jornal "Binômio", morreu aos 93 anos, em Belo Horizonte, na madrugada desta quarta-feira (29). Ele estava internado havia um mês no Hospital Felício Rocho, na Região Centro-Sul, e sofreu falência múltipla de órgãos. A informação é do portal G1.

Natural de Campos Gerais, no Sul de Minas, Rabelo será velado na Casa do Jornalista, também na Região Centro-Sul da capital, das 14h às 20h.

Caracterizado pelo sarcasmo, pela contestação e pelo bom humor, "Binômio: Sombra e Água Fresca", criado em parceria com Euro Arantes, é considerado um dos precursores da imprensa alternativa no Brasil. O semanário foi publicado entre 1952 e 1964, ano do golpe militar.

