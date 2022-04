Morre no Japão a pessoa mais velha do mundo, aos 119 anos

Apoie o 247

247 - Kane Tanaka, uma senhora japonesa conhecida como a pessoa mais velha do mundo, morreu no Japão aos 119 anos. A informação foi divulgada pelo Ministério da Saúde, Trabalho e Bem-Estar do país.

Tanaka nasceu em 2 de janeiro de 1903 e morreu na última terça-feira, 19. De acordo com a agência Reuters, Tanaka morreu de velhice em um hospital na cidade de Fukuoka, oeste do Japão.

No Twitter, o Guinness World Records escreveu: “Ela [Kane Tanaka] se tornou a pessoa viva mais velha em janeiro de 2019, com 116 anos e 28 dias”.

Segundo o Guinness, Tanaka é a segunda pessoa mais velha já registrada, atrás apenas de Jeanne Calment, que viveu até os 122 anos.

