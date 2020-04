Morte de Moraes Moreira comove o Brasil: carreira do músico é relembrada por famosos na internet

247 - A morte do músico Moraes Moreira, um dos integrantes dos Novos Baianos, levou a uma comoção no meio artístico, futebolístico e político. O músico Gilberto Gil, que fez parte com ele do movimento tropicália, que transformou a música brasileira, lembrou de Moreira em forma de poema, no Twitter, afirmando que o músico deixa “grande saudade e uma grande obra”.

Menino do sertão da Bahia,

Ouviu encantado a música do mundo

e fez dela seu universo expressivo.

Deixa saudade e uma grande obra

O conterrâneo do artista, Tom Zé, também lamentou sua morte. "Que notícia, nossa Senhora. É uma notícia de doer o coração", afirmou. Tom Zé foi mentor de Moraes Moreira. Eles se conheceram na década de 1960. Zé deu aulas de violão para ele e o apresentou para o poeta Luiz Galvão, com que Moreira formaria o grupo Novos Baianos.

"Eu dava aula de violão num seminário de música e, lá pelos anos de 1963, 1964, apareceu um rapaz comprido, com uma roupa meio que do interior, e eu disse para ele: 'Rapaz, aula de violão é muito cara, você não vai poder pagar'", relembra o músico. Finalmente, Zé o ensinou. "Ele desenvolvia as aulas com tudo o que se pode imaginar de um aluno interessadíssimo e com muito potencial para se desenvolver. Em quatro meses, eu acabei de ensinar tudo o que eu sabia e ele já tocava melhor do que eu." Moraes Moreira homenageou seu mestre na música “Obrigado Tom Zé”, de 2017.

Outro artista que lembrou da carreira de Moreira foi o cantor Bell Marques, do grupo de Axé Chiclete com Banana, afirmando que o líder dos Novos Baianos foi sua inspiração no início da carreira. Já a cantora Daniela Mercury disse estar devastada. “Moraes é um grande mestre da música brasileira no mundo, um mestre para mim e para todos que amam música. O trio elétrico está de luto. O Axé está de luto”, reforçou no seu Instagram.

Os ex-presidenciáveis, Fernando Haddad (PT-SP) e Ciro Gomes (PDT-CE), a presidente do Partido dos Trabalhadores, Gleisi Hoffmann, os escritores Walcyr Carrasco e Xico Sá, o músico Nando Reis e os clubes de futebol Bahia e Flamengo também fizeram suas homenagens, assim como vários outros brasileiros. O ex-presidente Lula disse sobre o músico: "genial, um dos maiores nomes da nossa música popular”. Confira algumas homenagens.

Que triste! Passei o fim de semana curtindo Acabou Chorare com minha filha Carolina. Tinindo Trincando eu ouvi umas dez vezes. Triste mesmo. Que perda!





Lamento muito a partida deste amigo e grande artista brasileiro. Moraes Moreira inspirou gerações com suas lindas músicas e poesia.Neste momento de gde aflição do nosso povo,perder sua voz e seu talento é desalentador.

Acabou Chorare agora na vitrola!

Acabou Chorare agora na vitrola!

Fique com Deus, amigo!❤️🙏

O Clube de Regatas do Flamengo lamenta profundamente a morte do músico e ilustre rubro-negro Moraes Moreira. Muita força aos familiares e amigos neste momento tão triste. 🙏

💫 A Bahia e o Bahia choram. Um dos maiores ícones da nossa Música e Carnaval, o eterno Moraes Moreira nos deixou nesta manhã chuvosa de segunda-feira. Ai ai, saudade, você vai nos matar.

o flamenguista Moraes Moreira com o craque santista Bob Marley.

O Brasil ficou mais triste hoje. Moraes Moreira se foi. Sua música, sua poesia, seu pique ficam com a gente pra sempre





Se houve um banda que fez minha cabeça foram Os Novos Baianos. Uso o plural porque não era só uma banda mas um bando de gente talentosa que juntos, produziram a música que colou a tradição do samba com a cultura do rock.

