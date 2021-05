Mortes no trânsito crescem em São Paulo mesmo com redução de fluxo durante pandemia

Apesar da redução do fluxo devido à pandemia, número de mortes no trânsito em São Paulo aumenta, puxadas por motociclistas edit

247 - O número de vítimas do trânsito em São Paulo aumentou no ano passado, apesar da diminuição do tráfego nas ruas com as medidas de distanciamento social motivadas pela pandemia. O aumento é impulsionado pelo número maior de mortes de motociclistas.

Em 2020, morreram 809 pessoas nas ruas da capital paulista , contra 791 no ano anterior, frustrando a meta da prefeitura que tinha planejado diminuir o número de mortos pela metade ao longo da última década, como parte de programa da ONU (Organização das Nações Unidas) de redução da letalidade no trânsito, informa reportagem da Folha de S.Paulo.

