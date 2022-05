Motorista que filmou ônibus de Conrado e Aleksandro antes de acidente ficou assustado: 'passou a mais de 140 km/h' (vídeo)

Apoie o 247

247 - O homem que filmou o ônibus da dupla sertaneja Conrado e Aleksandro em alta velocidade antes do grave acidente no último sábado (7) revela detalhes sobre o vídeo. O autor do conteúdo, que prefere não se identificar, confirma que a captação foi feita pouco antes do ocorrido e que precisou chegar a 130 km/h para fazer o registro. A reportagem é do portal G1.

“Foi ontem (sábado) mesmo que gravei, por volta das 9h47. Eu passo por essa rodovia todos os dias e sempre filmo quem está em alta velocidade. O ônibus passou a mais de 140 km/h e chamou a minha atenção. Acelerei para alcançá-lo”, conta o autor, de 46 anos.

Atenção 🚨 :



Rapaz filma ônibus da dupla Aleksandro e Conrado a 130Km/h (chegou a 140) antes do trágico acidente.



Seria pressa (irresponsabilidade) ou problema mecânico que causou a tragédia ? pic.twitter.com/veLKbs9YLx CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE May 7, 2022





Ele acrescenta que o “encontro” com o veículo dos músicos aconteceu enquanto fazia o trajeto de Jacupiranga para Registro, cidades do interior de São Paulo, pela Rodovia Regis Bittencourt.

O homem explica também que não viu o momento do acidente, uma vez que o veículo da dupla seguiu em direção a São Pedro, também no interior de São Paulo.

À reportagem, o autor revela que viu diversos comentários em redes sociais criticando a sua atitude de gravar o ônibus em alta velocidade.

“Não filmei com intenção de prejudicar ninguém. Tenho o hábito de filmar essas coisas. Publiquei [o conteúdo] em um grupo de WhatsApp. Quando vi a repercussão, tentei apagá-lo, mas não tinha mais controle”, desabafa.

Em nota, obtida pelo g1, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) aponta que o vídeo foi feito na Rodovia Regis Bittencourt, por volta do km 454 – a ocorrência foi registrada no km 402. A velocidade máxima para veículos de grande porte no local da gravação é de 80 km/h.

A corporação, porém, não confirma que o conteúdo tenha sido registrado antes do acidente, embora os horários estejam de acordo com a ordem dos fatos - no painel, é possível ver que a situação foi gravada às 9h47, enquanto o ônibus tombou por volta das 10h30.

