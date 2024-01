Movimentos populares e sociais realizam manifestações para marcar o 8 de janeiro

Apoie o 247

247 - As frentes Brasil Popular e Povo Sem Medo, organizam uma série de manifestações em várias cidades do país para marcar o aniversário de um ano dos atos golpistas de 8 de janeiro de 2023, liderados pela extrema direita em Brasília. Sob o lema "8 de Janeiro: o Brasil se une em defesa da democracia", o ato em São Paulo está marcado para iniciar às 17h, em frente ao vão livre do Masp, na Avenida Paulista.

Além da capital paulista, Rio de Janeiro, Porto Alegre e diversas outras cidades estão previstas para realizar manifestações nesta segunda-feira (8), enquanto em Brasília a mobilização ocorrerá no domingo (7). As frentes Brasil Popular e Povo Sem Medo contam com a participação de organizações como a Central de Movimentos Populares (CMP), o Movimento dos Trabalhadores Sem-Teto (MTST), o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), a União Nacional dos Estudantes (UNE), a Central Única dos Trabalhadores (CUT) e movimentos de mulheres, negros, entre outros.

Raimundo Bonfim, coordenador nacional da CMP e da Frente Brasil Popular, destaca a importância desses atos para relembrar os ataques à democracia e evitar novas investidas golpistas no país. "No dia 8 de janeiro completa um ano daquele triste episódio em Brasília. Não podemos esquecer essa data e, por essa razão, estamos convocando o povo brasileiro para se manifestar nas ruas e nas redes. Fica aqui o nosso convite para que participem das mobilizações nos próximos dias. Sem anistia para os golpistas, democracia sempre”, pontua Bonfim.

Além das manifestações populares, o Congresso Nacional sediará o ato institucional "Democracia Restaurada" na mesma data, a partir das 15h. Representantes de diversos movimentos sociais participarão da solenidade, que contará com a presença dos presidentes da Câmara, Arthur Lira, do Senado, Rodrigo Pacheco, do Supremo Tribunal Federal (STF), Luís Roberto Barroso, e do Presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

