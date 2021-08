MP: policial militar não pode participar de atos políticos

Na capital paulista, a promotoria do Tribunal de Justiça Militar (TJM) cobrou da Corregedoria da Polícia Militar providências sobre a participação de policiais militares no protesto a favor de Jair Bolsonaro marcada para acontecer no próximo dia 7 na Avenida Paulista edit

247 - Os Ministérios Públicos de São Paulo e do Distrito Federal querem vetar a presença de policiais militares nas manifestações bolsonaristas do 7 de Setembro. Os órgãos classificam como ilegal a ida de PMs da ativa aos atos golpistas. Na capital paulista, a promotoria do Tribunal de Justiça Militar (TJM) deu prazo de 48 horas para que a Corregedoria da Polícia Militar informasse as providências sobre o caso. O prazo acabaria à meia-noite desta sexta-feira (27). As informações foram publicadas pelo jornal O Estado de S.Paulo.

O Ministério Público do Distrito Federal informou entender que "a Constituição veda a participação de policiais militares da ativa em atos políticos, fardados ou não". O órgão cobra da PM distrital informações da inteligência acerca da organização de policiais para o 7 de Setembro.

Maior entidade nacional de PMs, a Associação Nacional de Entidades Representativas de Policiais Militares, Bombeiros Militares e Pensionistas Estaduais (Anermb) deixou as representações regionais livres para decidir sobre a participação da categoria nas manifestações.

PUBLICIDADE

Inscreva-se no canal de cortes da TV 247 e saiba mais:

PUBLICIDADE