MP vai investigar cidade onde Zé Neto deu início à 'CPI do sertanejo' em Mato Grosso

247 - Depois de Minas Gerais, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte e Roraima, agora é o Ministério Público de Mato Grosso que vai apurar se houve irregularidade na contratação de cantores, sobretudo do sertanejo, por cachês que ultrapassam o R$ 1 milhão. As informações são do jornal Folha de S.Paulo.

A investigação, que tem como alvo 24 das 27 prefeituras do estado, também envolverá Sorriso, cidade a 400 quilômetros de Cuiabá onde Zé Neto deu início à polêmica, batizada na internet de "CPI do sertanejo", ao criticar uma tatuagem que Anitta fez no ânus e dizer que os sertanejos não dependem de Lei Rouanet, isto é, de dinheiro público.

A operação levará a uma força-tarefa entre os promotores de Justiça do Mato Grosso responsáveis pela "defesa do patrimônio público e da probidade administrativa", nas palavras do procurador-geral de Justiça do Mato Grosso, José Antônio Borges Pereira, que instaurou o procedimento.

As contratações, a princípio, não são ilegais, mas a discussão em torno dos cachês já levou ao cancelamento de uma apresentação de Gusttavo Lima por R$ 1,2 milhão em Conceição do Mato Dentro, cidade mineira a 163 quilômetros de Belo Horizonte.

Confira o boletim abaixo que explica todo o imbróglio envolvendo os sertanejos:

