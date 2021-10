MST recebe prêmio da ONU por atuação na defesa da classe trabalhadora brasileira

Apoie o 247

Opera Mundi - O Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) foi um dos cinco escolhidos entre diversas organizações internacionais para receber o prêmio Esther Busser Memorial Prize, da Organização Internacional do Trabalho (OIT), pela atuação na garantia de condições dignas de vida e de trabalho para a população brasileira.

Reconhecido por ser uma organização política que tem atuado desde 1984 no Brasil, a premiação será entregue nesta sexta-feira (22/10) em uma cerimônia virtual. O movimento também é elogiado ao dedicar mobilizações pela Reforma Agrária e pela democracia no país.

Idealizada pela OIT, agência multilateral da Organização das Nações Unidas (ONU), a premiação tem como objetivo prestigiar organizações de luta por justiça social, com foco na regulação do trabalho, especialmente no âmbito das normas trabalhistas internacionais.

