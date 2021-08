Mulher de vice-governador do MT, Otaviano Pivetta, relata oferta de dinheiro para negar agressões: bolada para calar minha boca

A agressão teria ocorrido no dia 7 de julho, quando o casal estava na casa de Pivetta em Itapema, no litoral de Santa Catarina. Na ocasião, Viviane acionou Pivetta a polícia duas vezes edit

247 - A advogada Viviane Cristina Kawamoto Pivetta, mulher do vice-governador de Mato Grosso, Otaviano Pivetta, afirmou ter recebido uma oferta em dinheiro para desistir da denúncia de agressão feita contra o marido. O político foi indiciado por lesão corporal contra a mulher, cometida em Itapema, no litoral catarinense. Ele nega o crime. A informação é do jornal O Globo.

As agressões relatadas por Viviane teriam ocorrido em 7 de julho. O casal, no entanto, tentou reatar a relação. Mas, de acordo com a mulher, essa possibilidade foi colocada de lado após a interferência de terceiros.

“Eu fui no escritório dele, nós conversamos, ele me pediu perdão, me pediu desculpas e pediu para voltarmos. Eu aceitei por amor”, disse Viviane, em entrevista à Gazeta Digital, de Cuiabá.

O diálogo aconteceu no escritório de Pivetta, na presença do advogado Pascoal Santullo, segundo Viviane. Ela afirma que uma ligação da secretária de Estado de Comunicação, Laíce Souza, a fez desistir da reconciliação.

“Ela [Laíce] ligou e não sabia que o Pascoal Santullo tinha colocado no viva voz. Então ela disse para o Pascoal se eles [Pivetta e Santullo] estavam abertos a soltar 'uma bolada' para calar a minha boca e eu assumir tudo. Para calar a boca dessa mulherzinha”, afirmou Viviane.

Depois de ouvir essa mensagem, Viviane desistiu da reconciliação.

