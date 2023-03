Mulher deixa cachorro no pet shop e recebe as cinzas do animal

"Entreguei saudável e me devolveram as cinzas", revela a mulher edit

247 - Rosane Martins, de 38 anos, recebeu uma notícia devastadora, na tarde da última terça-feira (28), após levar seus cachorrinhos, Luizinho e Belinha, para serem tosados em um pet shop localizado na Rua Albert Sabin, no Bairro Caiçara, em Campo Grande (MS).

Ao chegar no estabelecimento, ela deixou os animais, explicou o que era para ser feito e falou que seu marido ia buscá-los no final da tarde daquele mesmo dia.Horas depois, um veterinário do estabelecimento ligou e perguntou se ela era a dona do Luizinho e da Bolinha, questionamento que deixou Rosane desconfiada.

“Achei estranho a pergunta e questionei se estavam prontos e ele não respondeu, então eu liguei e o doutor pediu para eu ir lá porque tinha acontecido um acidente com o Luizinho. Neste momento eu o questionei novamente e ele disse que o Luizinho veio a óbito”, explicou a tutora ao portal Top Mídia News.

Ao chegar em uma das salas do estabelecimento, ela encontrou o Luizinho coberto por uma toalha, tosado, com a língua de fora, sangue na boca e defecado.

Ao perguntar para o veterinário como havia ocorrido a morte, ele disse que o Luizinho tomou banho, foi tosado e no momento de ser secado, ele teve uma convulsão e morreu.

