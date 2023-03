Mulher dirige 20 km com corpo preso embaixo do carro no DF

Apoie o 247

247 - Uma mulher encontrou o corpo de um homem embaixo do próprio veículo, em Luziânia (GO), no Entorno do Distrito Federal, informa reportagem do portal Metrópoles. O caso ocorreu entre os kms 38 e 40, na BR-040, na madrugada de segunda para terça-feira (7).

De acordo com o Corpo de Bombeiros do Goiás, enquanto dirigia, a motorista sentiu ter passado em cima de um corpo que estava na rodovia. Diante do susto, ela teria parado o carro e acionado a corporação, por telefone. No entanto, segundo relato dos militares, chovia muito no momento e a condutora foi embora antes da chegada das viaturas.

A mulher deverá ser chamada para prestar esclarecimentos à Polícia Civil do Estado de Goiás.

