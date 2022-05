Mulher é agredida com soco inglês e cassetete por 3 dias e namorado é preso

As agressões teriam começado no último dia 26, quando a mulher foi até a casa do namorado edit

247- Uma jornalista de 37 anos foi torturada com cassetete e soco inglês enquanto era mantida em cárcere privado, por três dias, em um apartamento em Copacabana, na zona sul do Rio de Janeiro. A residência pertence ao então namorado dela, Fred Henrique Lima Moreira, investigado pelo crime e preso ontem pela Polícia Civil. Contra ele foi cumprido um mandado de prisão temporária por tentativa de feminicídio, estupro, cárcere privado e tortura. A reportagem é do portal UOL.

A jornalista sofreu traumatismo craniano, fratura da mandíbula, além de apresentar diversos hematomas pelo corpo. A maioria dos golpes sofridos foi na região da cabeça.

De acordo com a polícia, as agressões teriam começado no último dia 26, quando a mulher foi até a casa do namorado. Após ouvir acusações de infidelidade, ela foi agredida com um cassetete nas pernas, nas costas e na cabeça. A vítima chegou a perder a consciência.

Segundo depoimento da vítima, ela passou a primeira noite desacordada. Ao acordar, a mulher tentou gritar por ajuda, mas percebeu que havia fraturado o maxilar — o que a impedia de falar e mastigar. Então, teria sofrido uma nova agressão: um mata-leão que se repetiu nas outras duas vezes em que tentou pedir socorro.

Ainda de acordo com depoimento da vítima à polícia, no terceiro dia, a jornalista tentou fugir, correndo em direção à porta do apartamento, mas foi impedida pelo homem, que a teria puxado pelos cabelos e arremessado no chão, além de aplicar mais golpes na cabeça da mulher até que ela desmaiasse.

A jornalista teria aproveitado que um momento de distração em que a porta foi esquecida aberta, no último dia 29, para conseguir fugir. Ela seguiu direto para a delegacia de Copacabana para registrar um boletim de ocorrência.

Fred Henrique Lima Moreira foi detido temporariamente. A polícia apreendeu em seu apartamento um cassetete, um soco-inglês e uma réplica de uma pistola.

