Mulher é espancada por policial militar dentro de academia em Goiânia

247 - Uma mulher foi agredida por um policial militar com um soco no rosto dentro de uma academia de Goiânia (GO).

De acordo com programa da Globo Bom Dia Brasil, o episódio ocorreu na tarde de terça-feira (28) e imagens de câmera de segurança flagraram a ação.

Nas imagens, a vítima aparece conversando com dois amigos. Logo depois, o PM se aproxima e eles começam a discutir. Em seguida, ela empurra o homem que a agride com um soco no rosto.

O vídeo mostra ainda, que, quando o policial agride a mulher, outras pessoas tentam intervir. No entanto, o homem parte para cima de uma delas.

veja:

