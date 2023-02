Mulher pula de carro em movimento após motorista de app mudar rota e dizer que a levaria a 'lugar bonito para chorar melhor'

Apoie o 247

247 - Uma mulher de 21 anos pulou de um carro em movimento após o motorista de aplicativo, de 54, desviar a rota e dizer que a levaria para "chorar em um lugar mais bonito" em Itanhaém, no litoral de São Paulo.

De acordo com o portal G1, a vítima, que não quis ser identificada, afirmou que havia acabado de ser reprovada no exame para Carteira Nacional de Habilitação (CNH) de motocicleta.

O caso foi registrado na delegacia, para onde o suspeito foi levado pela Guarda Civil Municipal, e o motorista é investigado pela polícia por violência psicológica contra a mulher.

A vítima conta que estava no bairro Cibratel fazendo a prova de habilitação de moto. Ela ficou mal após ter sido reprovada no exame e chamou um motorista por aplicativo para voltar para casa.

"Liguei para um amigo e estava conversando sobre isso na hora que entrei no carro. Quando desliguei, o motorista falou 'por que você está triste, moça?'."

A jovem respondeu que havia sido reprovada no teste de direção, e o motorista perguntou se ela queria conversar sobre isso. Ela, no entanto, falou que não, que só queria ir para casa. O homem insistiu.

"Falei que não queria conversar e só queria ir para casa. Percebi que ele estava indo no sentido contrário do caminho onde moro. Começou a virar ruas que não eram [parte do caminho para casa] e, quando olhei, ele estava subindo o morro e perguntei por que estava desviando", conta. Segundo a jovem, ele não olhou para trás e continuou dirigindo.

"Em um tom maldoso, [falou] que estava me levando em um lugar bonito para chorar melhor. Na hora, só abri a porta e pulei [do carro]. Saí correndo e pedindo por socorro. Minha sorte foi que achei um cara com um cachorrinho. Ele [motorista] manobrou, pisou no acelerador, veio atrás de mim falando para eu voltar [para o carro]", afirmou.

Ainda de acordo com ela, o motorista insistiu para que ela retornasse ao veículo, dizendo que a levaria para casa e que ele tinha família.

"Eu vi ele me levando para o morro. Se o carro chegasse lá em cima, o pior poderia acontecer. Isso nunca tinha acontecido comigo, sempre peguei [carro por aplicativo] porque acho bem prático, só que, infelizmente, estou vendo que não está tão seguro assim."

